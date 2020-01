10:56 Uhr

Erst Randale, dann Beamten verletzt

Ein Höchstädter ist betrunken völlig ausgeflippt. Ein Beamter konnte nach dem Einsatz nicht mehr weiterarbeiten.

Die Dillinger Polizei ist am Donnerstagabend verständigt worden. Um 21.50 Uhr mussten die Beamten in die Wohnung eines 32-jährigen Höchstädters, der in seiner Wohnung randalierte. Der Mann war stark angetrunken und hatte bereits mehrere Scheiben eingeschlagen.

Als die Polizei eintraf, wurde der Mann noch aggressiver. Erst entkleidete er sich vor den Beamten, dann wurde er handgreiflich. Nachdem er sich von den Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, mussten die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Dabei verletzte er einen Beamten so schwer, dass dieser seinen Dienst später nicht mehr fortsetzen konnte. Der 32-Jährige musste anschließend zur Ausnüchterung auf die Dienststelle gebracht werden. Dort wurde er auch ärztlich behandelt. Gegen den Höchstädter wird nun auch wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. (pol)

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

Themen folgen