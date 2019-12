12:02 Uhr

Erst Randale, dann Gefängnis

Ein 52-Jähriger ist in Lauingen festgenommen worden.

Vorfall in Lauingen: Ein Mann randaliert. Die Polizei wird verständigt und macht vor Ort einen interessanten Fund.

Die Polizei ist am Montagabend um 19 Uhr verständigt worden, weil in der Herzog-Georg-Straße ein Mann randalierte. Die Beamten trafen vor Ort dann einen 52-jährigen, amtsbekannten Mann an. Sie fanden bei ihm etwas Betäubungsmittel und stellten es sicher. Doch damit nicht genug: Bei einer Überprüfung seiner Personalien fanden die Polizisten zudem heraus, dass gegen den 52-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Deswegen wurde er direkt festgenommen und zur nächsten JVA gebracht. (pol)

