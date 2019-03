vor 53 Min.

Erst ein Sturz, dann eine Schlägerei

Lauingen: Eine Frau stürzt unglücklich von einer Treppe. Dann geht ein Mann auf einen anderen los.

Zu einer Schlägerei ist es nach Angaben der Polizei am Freitagabend in einer Firma in der Ludwigstraße in Lauingen gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war eine Unstimmigkeit der Beteiligten wegen ausstehender Handwerkerrechnungen. Der 48-jährige Firmeninhaber verwies daraufhin zwei 47- und 24 Jahre alte Männer sowie eine 46-jährige Frau vom Firmengelände.

Zwei Personen müssen ambulant im Dillinger Krankenhaus behandelt werden

Hierbei stürzte die Frau unter unglücklichen Umständen auf einer Treppe der Firma, woraufhin die beiden Männer auf den 48-jährigen Firmeninhaber losgingen und gemeinschaftlich auf diesen einschlugen. Der 48-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde die Frau, die von der Treppe stürzte.

Beide kamen in das Krankenhaus Dillingen zur ambulanten Behandlung. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Der fünfte Opferstockaufbruch im Kreis Dillingen

Dillingen Kleine Unterführung ist zu klein…

Donaualtheim: Mobile Toilette umgeworfen

Themen Folgen