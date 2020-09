04:30 Uhr

Erste Hilfe in Zeiten von Corona: Wie helfe ich richtig?

Gerade bei Unfällen ist Erste Hilfe besonders wichtig. Doch wie funktioniert das in Zeiten von Corona?

Das müssen Ersthelfer während Corona beachten. Tipps vom BRK Dillingen.

Von Laura Mielke

Während Corona verändert sich fast alles. Das merken wir in Geschäften, am Arbeitsplatz und wie erst kürzlich berichtet, in den Schulen.

Doch ein wichtiger Aspekt geht in der Diskussion manchmal unter: Wie verhalte ich mich als Ersthelfer? Am Samstag, 12. September, ist der internationale Tag der Ersten Hilfe. Anlass genug, sich nach dem aktuellen Stand zu erkundigen.

Christine Mathieu vom Roten Kreuz in Dillingen sagt ganz klar: „Helfen muss man auf jeden Fall.“ Dazu seien wir trotz Corona verpflichtet.

Die Atemkontrolle funktioniert heute anders

Der Infektionsschutz stünde aber auch dabei an erster Stelle. Sofern es geht, muss der Abstand gewahrt und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, ebenso Handschuhe. Wenn es für die betroffene Person möglich ist, soll auch diese Mund und Nase mit einer Maske oder einem Tuch bedecken.

Geändert hat sich außerdem, dass sowohl in der stabilen Seitenlage, als auch bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung keine normale Atemkontrolle durchgeführt wird. Stattdessen sollen Ersthelfer auf die Bewegung der Bauchdecke achten. Ist keine Atmung zu beobachten, muss in jedem Fall mit der Herzdruck-Massage begonnen werden. Auf die Beatmung, die für Laien auch im Normalfall nicht verpflichtend ist, soll man bei Fremden auf jeden Fall verzichten.

Auch bei den Erste-Hilfe-Kursen hat sich durch Corona viel verändert

Auch in den Erste-Hilfe-Kursen gab es Änderungen: Die Abstände müssen eingehalten werden, bei Übungen gilt es einen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe zu tragen. Nach jedem Kurs werden alle benutzten Materialien desinfiziert.

Eine Helmabnahme, wie sie bei verletzten Motorradfahrern nötig ist, wird nur von den Übungsleitern erklärt und kann nicht geübt werden. Es gibt weiter keine Gruppenarbeiten. Die Kurse in Dillingen sind trotz Corona bis Ende Dezember ausgebucht, so Christine Mathieu.

Lesen Sie auch:

Themen folgen