vor 54 Min.

Erstmals eine grüne Liste für den Stadtrat

Elf Kandidaten in Gundelfingen

Kurz vor dem ersten Geburtstag des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen in Gundelfingen wurde kürzlich bei der Aufstellungsversammlung des Ortsverbands die erste grüne Kandidatenliste für die Kommunalwahl im März gewählt. Die stimmberechtigten Mitglieder wählten einstimmig die Kandidatinnen und Kandidaten für ihre grüne Liste. Für den Stadtrat bewerben sich laut Pressemitteilung vier engagierte Frauen und sieben Männer, die in der Gundelfinger Stadtpolitik grüne Akzente setzen wollen.

Gundelfingens Attraktivität soll mit klimaschützenden Maßnahmen gesteigert und belebt werden. Grünes Wirtschaften vor Ort, engmaschiger Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Ladeinfrastruktur und ein sicheres Verkehrskonzept für Fahrräder, also ein attraktives und soziales Verkehrskonzept für alle, sollen vorangebracht werden. Auch die Themen Wohnraum-Leerstand gemeinsam beleben, Stärkung sozialer Teilhabe und breites ehrenamtliches Engagement gehören zu den Programmpunkten.

„In ganz Bayern entstehen neue grüne Ortsverbände, und vielerorts werden erstmals grüne Listen aufgestellt – es ist daher nur folgerichtig, dass Gundelfingen, immerhin eine der größten Städte des Kreises, hier nicht nachsteht“, so die Erste Sprecherin des Gundelfinger Ortsverbands, Roswitha Stöpfel.

Interessierte Bürger aus Gundelfingen, Echenbrunn und Peterswörth können am Mittwoch, 19. Februar, die Stadtratskandidaten der Grünen kennenzulernen. Der Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Eike Halitzky, wird in der Gaststätte Zum Schützen in Gundelfingen um 19 Uhr zu Gast sein. Thema: „Grüne Mobilität für mehr Lebensqualität.“ Am Samstag, 15. Februar, vor dem Rathaus von 9 bis 12 Uhr, und am Mittwoch, 11. März, im Restaurant Zum Kreuz um 20 Uhr gibt es weitere Möglichkeiten, die Stadtratskandidaten kennenzulernen.

Auf den Listenplätzen stehen: 1. Roswitha Stöpfel, 2. Constantin Jahn, 3. Josefine Lenzer, 4. Walter Altmann, 5. Yasmin Yildiz, 6. Lorenz Stöpfel, 7. Philipp Zey, 8. Ümit Yildiz, 9. Christoph Lenzer, 10. Vanessa Yildiz, 11. Ufuk Yildiz. (pm)

Themen folgen