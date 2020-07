00:32 Uhr

Erwin Müller unterstützt die Lebenshilfe

Marion Schweitzer von der Firma Erwin Müller übergab Lebenshilfe-Geschäftsführer Dominik Kratzer den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro.

Spende der Buttenwiesener Firma für Wohnheim in Dillingen

Auch heuer konnte der Geschäftsführer der Dillinger Lebenshilfe, Dominik Kratzer, im Fachgeschäft Erwin Müller in Buttenwiesen eine Spende entgegennehmen. Marion Schweitzer aus der Unternehmerfamilie überreichte bei dem Termin einen Spenden-Scheck in Höhe von 2500 Euro, der mit großer Freude in Empfang genommen wurde.

Der Spendenbetrag wird laut Pressemitteilung für Ausstattungsgegenstände des neu errichteten Wohnheims für Menschen mit Autismus-Störung am Hofweiherweg in Dillingen verwendet, erklärte Dominik Kratzer. Die Hilfe mache es dem Verein möglich, noch besser auf die besonderen Bedürfnisse der betreuten Mitarbeiter und Bewohner einzugehen. Ansporn der Lebenshilfe sei es, dass sich Menschen mit Handicap in der Einrichtung wohlfühlen. (pm)

Themen folgen