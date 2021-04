18:45 Uhr

Erzabt aus Dillingen im Interview: „Die Macht der Kirche bröckelt weg“

Benediktiner-Erzabt Wolfgang Öxler spricht über drängende Themen wie den Missbrauchsskandal, die Sexualmoral und die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche. Der Dillinger verrät, was ihm trotz allem Mut macht.

Von Berthold Veh

In Dillingen geboren, in Schretzheim aufgewachsen: Erzabt Wolfgang Öxler hat immer noch starke Bindungen in den Landkreis. Hier lebte und arbeitete der heute 63-Jährige vier Jahre im Benediktinerkolleg, absolvierte eine Erzieherausbildung an der Fachakademie für Sozialpädagogik, spielte mit der Band „Nightworkers“ auf Tanzveranstaltungen in der Region. Er trat mit 22 Jahren ins Kloster ein und feierte 1988 in Schretzheim seine Primiz. Der Chef der Benediktinerabtei St. Ottilien erlebt Kirche und Welt in dieser Corona-Pandemie in einem großen Umbruch. Wir sprachen mit dem Seelsorger und Buchautor vor Ostern auch über das, was ihm Mut macht.

