Es gibt finanzielle Unterstützung für die Bissinger Vereine

Raiffeisenbank überreicht 8740 Euro für gemeinnützige Zwecke. Wer alles davon profitiert.

Konnte im vergangenen Jahr der Erlös des Raiffeisen-Gewinnsparens an die Vertreter der Vereine und öffentlichen Organisationen noch kurz vor dem ersten Lockdown in gewohnter Weise in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Bissingen stattfinden, so war im Frühjahr 2021 kein Drandenken möglich. Ungeachtet dessen ist es den Verantwortlichen im Vorstand der Genossenschaftsbank, den Beschäftigten und dem Aufsichtsrat mehr denn je ein großes Anliegen, die Gemeinschaft, das soziale Zusammenleben, den Sport und die Kultur in der Region zu fördern.

Gewinnsparen von 2020

Das betonten Vorstandsvorsitzender Wolfgang Neudert und Vorstandsmitglied Heinrich Müller bei ihrem Besuch im Rathaus bei Bürgermeister Stephan Herreiner. Diesem übergaben sie symbolisch den Scheck in Höhe von 8740 Euro. Die stolze Summe stammt wieder aus dem Erlös des Raiffeisen-Gewinnsparens im Jahre 2020.

Und dieses Geld soll gerade in Zeiten, in denen auch das Vereinsleben durch die Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen kommt, den örtlichen Vereinen und Institutionen im Kesseltal mit ihrem gesamten Wirkungsspektrum für alle Generationen zugutekommen.

Auch der Kindergarten Bissingen

Dafür dankte Bürgermeister Stephan Herreiner der örtlichen Raiffeisenbank. Er hofft ebenso wie die beiden Vertreter des Bankinstitutes, dass sich das öffentliche Leben in den kommenden Monaten wieder weitgehend normalisiert und ein Vereinsleben in allen Bereichen wieder möglich sein wird.

Folgende Vereine und Institutionen werden im Rahmen der Spendenübergabe der Raiffeisenbank Bissingen mit einem Scheck bedacht: Obst- und Gartenbauverein Kesseltal, Kesseltaler Bürgerservice, Musikverein Bissingen, Fischerfreunde Bissingen, Feuerwehr Diemantstein/Warnhofen, Kirchenstiftung Fronhofen, Landjugend Bissingen, Häusle Unterbissingen, Jugendtreff Knascht Renge, Grund- und Mittelschule Bissingen, Kindergarten Bissingen, TSV Unterringingen, TSV Bissingen, Schützenverein Eichenlaub Oberringingen, Schützenverein Kesseltal Bissingen und Schützenverein Edelweiß Diemantstein-Warnhofen. (HER)

