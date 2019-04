vor 53 Min.

Es gibt kaum Plätze in der Kurzzeit- und Tagespflege

Die Alzheimer-Gesellschaft Dillingen schult Demenzhelfer und Angehörige

Bei der Mitgliederversammlung der Alzheimer-Gesellschaft für den Landkreis Dillingen hat Vorsitzende Iwona Brückner einen Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2018 und einen Ausblick auf 2019 gegeben. Eine rege Diskussion wurde laut Pressemitteilung darüber geführt, dass es auch in unserem Raum immer schwieriger werde, für Angehörige einen Platz zur Kurzzeitpflege, aber auch zur Tagespflege zu bekommen.

Zwischenzeitlich ist die Alzheimer-Gesellschaft für den Landkreis Dillingen von der Zentralstelle Bayern für Familie und Soziales zum Betrieb eines Helferkreises anerkannt worden. Es können Demenzhelfer zur Entlastung von Angehörigen stundenweise die Betreuung eines demenziell veränderten Menschen übernehmen. Bei Vorliegen eines Pflegegrades können dafür auch Leistungen durch die Pflegekasse beansprucht werden. Für 2019 ist eine weitere Schulung zum Demenzhelfer geplant (10., 11., 18. September, 15. und 16. Oktober, jeweils von 9 bis 16 Uhr) im Heilig-Geist-Stift in Dillingen. Ferner wird eine Angehörigenschulung angeboten, die 14 Stunden umfasst und am 27. Juni von 14 bis 19 Uhr, 3. Juli von 14 bis 19 Uhr und am 4. Juli von 14 bis 18 Uhr, ebenfalls im Heilig-Geist-Stift. Bei einer so großen Herausforderung wie die Betreuung und Pflege eines demenziell veränderten Menschen stehen die allermeisten Angehörigen laut Pressemitteilung plötzlich vor einer Unzahl von Fragen und Problemsituationen. Schulungen könnten eine adäquate Unterstützung sein. (pm)

zum Demenzhelferkurs und zur Angehörigenschulung gibt es unter Telefon 09071/7979847 oder unter der Mail-Adresse alzheimer-dillingen@web.de

Themen Folgen