vor 28 Min.

Essen brennt an: Feuerwehreinsatz

Ein Mann hat am Dienstag um 13.40 Uhr in Lauingen sein Essen auf dem Herd vergessen.

Die angebrannten Speisen haben am Dienstagnachmittag den Feuermelder in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße ausgelöst.

Der Inhaber einer Wohnung hatte laut Polizei vergessen, eine Herdplatte auszuschalten, auf der sich ein Topf mit Essen befand - und seine Wohnung verlassen. Nachbarn bemerkten den Rauch.

Die Lauinger Feuerwehr rückte aus

Die Feuerwehr Lauingen war mit zehn Einsatzkräften vor Ort war und kümmerte sich um den Rauch. Ein Schaden war nicht entstanden. (pol)

