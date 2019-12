vor 18 Min.

FDP: Mit neuen Gesichtern in den Stadtrat

Stephan Gierer auf Platz eins

Bei ihrer Nominierungsveranstaltung zur Stadtratsliste haben die Mitglieder des FDP-Ortsverbandes Dillingen einstimmig Stephan Gierer auf Platz eins gewählt. Die Liberalen setzen laut Pressemitteilung im Kommunalwahlkampf auf die Themen Verkehr, Kultur, Gesundheitswesen und Bildung.

„Mit zwei Generationen frischen Wind in den Stadtrat bringen“, das ist das Motto von Stephan Gierer, seit 15 Jahren als Neurologe in Dillingen niedergelassen, und Sophie Pranghofer, 22 Jahre alt und in der Ausbildung zum Grundschullehramt. Einstimmig gewählt wurden für die Stadtratsliste außerdem Ortsvorsitzender Christian Weber, Mareike von Metzen, Uwe Pranghofer, Doris von Mengden, Dieter Müller, Sonja Weber und Franz Brichta. „Geschlechter ausgeglichen und alle Generationen vertreten!“, damit waren neben FDP-Ortsvorsitzendem Weber auch FDP-Kreisvorsitzender Alois Jäger und Walter Lohner zufrieden. (pm)

Themen folgen