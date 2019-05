vor 27 Min.

FDP informiert sich im Jugendcafé

Hat Bolzplatz am Fischerheim Mängel?

Schon seit über 14 Jahren arbeitet Matthias Grätsch als Jugendpfleger im Jugendcafé Dillingen am Georg-Schmid-Ring. Das war für den Vorstand der Dillinger FDP Anlass, ihn zu seinen Erfahrungen zu befragen. Anfangs kamen 90 Prozent der Jugendlichen aus der früheren Sowjetunion. Heute kommen Flüchtlinge dazu, aber natürlich kommen auch Einheimische ins Jugendcafé. Junge Männer von damals wie Edgard und Artur können die Neuen bereits betreuen. Christian Weber, Günther von Metzen und Franz Brichta fragten Grätsch nach seinen Zielen. Er will Ansprechpartner für die jungen Menschen sein bei ihren Anliegen, zum Beispiel bei Schul- oder Beziehungsproblemen, und er will Entscheidungshilfe anbieten. Jugendliche hätten heute viel mehr Wahlmöglichkeiten bei Freizeit und Beruf als ihre Eltern. Daraus ergäben sich Unsicherheiten über den richtigen Weg.

Insgesamt etwa 70 Jugendliche ab elf Jahren treffen sich auf dem Gelände des Jugendcafés zu Fußball- oder Wizard-Turnieren. Die Altersgruppe von zwölf bis 18 Jahren bildet den Kern. Das 400 Quadratmeter große Freigelände soll in Kürze einen Basketballkorb erhalten. Sowohl beim Kinderferienprogramm der Stadt als auch beim Lampionfest arbeiten die Jugendlichen laut Pressemitteilung jedes Jahr fleißig mit. Als die drei FDP-Mitglieder nach Wünschen der beiden anwesenden jungen Männer fragen, sprechen diese den Bolzplatz in der Nähe des Fischerheims an: Dieser solle aufbereitet werden, denn er sei zu hart. Die Unfallgefahr sei zu groß. (pm)

