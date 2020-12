FFP2-Masken: Große Überraschung, Herr Spahn

Es ist schon einiges schiefgelaufen. Was aber jetzt bei der Abgabe der FFP2-Masken passiert, war absehbar.

In den vergangenen Wochen ist schon einiges schiefgelaufen. Etwa der leichte Lockdown im November. Hätte er funktioniert, hätten wir den harten Lockdown ab dieser Woche nicht gebraucht. Gut, hinterher ist man immer schlauer.

Kein Wunder, dass die Apotheken kaum nachkommen

Dass einem die Menschen aber die Bude einrennen, wenn es etwas umsonst gibt – das war schon immer so. Bei FFP2-Masken ist es auch nicht anders. Und es war absehbar, dass die Apotheker im Landkreis Dillingen die Nachfrage kaum oder zum Teil nicht decken können: Wenn alle gleichzeitig das Gleiche wollen, dann wird das Angebot knapp. Aber unser Gesundheitsminister Jens Spahn muss sich fragen lassen, warum er das alles nicht bedacht hat. Menschen über 60 und Risikopatienten sollen Masken kriegen, auch umsonst. Aber dass jetzt ausgerechnet sie Schlange stehen, wo wir doch alle daheimbleiben sollen, das ist fatal.

Achtung, es wird nochmal richtig voll in den Geschäften

Da nützt auch kein Appell an die betroffenen Gruppen, sich doch bitte zu gedulden. Ganz im Gegenteil: Wer am 23. Dezember denkt, er müsse nicht mehr vor der Apotheke Schlange stehen, wird feststellen, dass genau an diesem Tag allen anderen einfällt, was sie vor Weihnachten noch brauchen. Weil völlig überraschend ein paar Feiertage anstehen. Auch das war immer schon so.

Nur für den Fall, dass Sie die FFP2-Maske erst nach Weihnachten brauchen sollten: Das aktuelle kostenlose Angebot gilt bis 6. Januar.

