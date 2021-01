13:30 Uhr

FFP2-Masken-Pflicht auch an den Kreiskliniken

Auch die Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen passen ihr Hygienekonzept an die neuen Schutzmaßnahmen an. Was Besucher ab Montag beachten müssen.

Wegen der zunehmenden Verschärfung der Corona-Lage und der angepassten Schutzmaßnahmen auf Landesebene, ist das Betreten der Kreiskliniken Dillingen und Wertingen ab Montag, 18. Januar, nur noch mit einer FFP2-Maske möglich.

Was Besucher der Kreiskliniken Dillingen und Wertingen mitbringen müssen

Dies gilt für ambulante Termine, den stationären Aufenthalt, sowie zum Besuchen, teilen die Kliniken mit. Der Zutritt zur Klinik sei nur mit einer ausgefüllten Covid-Symptomcheckliste und einer FFP2-Maske ohne Ausatemventil möglich. (pm)

Informationen unter www.khdv.de.

