FW informieren über Stadtpolitik

Treffen: Lauinger Ortsverband freut sich über viele Besucher

Außergewöhnlich viele interessierte Lauinger nahmen die Gelegenheit wahr und kamen zum Infotreff der Freien Wähler Lauingen. Vorsitzender Gerhard Frieß freute sich, dass immer mehr Bürger zum Infotreff kommen, um sich aus erster Hand zu informieren und ihre Sorgen, Anliegen, Ideen und Anregungen direkt an die FW-Stadträte weitergeben zu können, heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbands. „Wir reden nicht nur eine Woche vor der nächsten Wahl am Marktplatz mit unseren Mitbürgern, sondern auch in den sechs Jahren dazwischen“, so Frieß.

Nach einer Vorstellung des Ortsverbands durch Stadtrat Norbert Landrichinger kamen gleich die ersten Fragen. Es wurde bemängelt, dass der geplante Breitbandausbau durch die DSDL sehr zögerlich stattfindet. Vor allem die Bewohner im Kühtränkeweg und der Heidstraße fühlen sich benachteiligt. Auch die Sanierung der Johannesstraße lässt auf sich warten und stört viele Lauinger, wie auch die Gülletransporte durch die Innenstadt.

Rege Diskussion kam auf, als Frieß den Schuldenabbau der Stadt und das geplante Konsolidierungskonzept ansprach. Hier gab es viel Erklärungsbedarf. Einigkeit herrschte dagegen bei den Planungsvarianten zur Umgestaltung des Donauufers. Landrichinger appellierte an alle Anwesenden, die Gelegenheit zu nutzen und ins Rathaus zu gehen, um auf den favorisierten Plan einen Punkt zu kleben. Diese Möglichkeit der Bürgerbeteiligung wurde als sehr positiv empfunden und wird hoffentlich auch bei der Umgestaltung der Herzog-Georg-Straße angewendet, heißt es vonseiten des Ortsverbands. Zum Schluss stellte Frieß die Aktion „Herzplatz“ vor und forderte alle Anwesenden auf mitzumachen und für diese Aktion zu werben. (pm)

