Fabian Weiß ist an der Freien-Wähler-Spitze

In Höchstädt gibt es einen Wechsel. Der „Neue“ hat noch eine andere Position

Bei den Freien Wählern in Höchstädt gibt es einen Wechsel an der Spitze. Nach der Wahl zum Ersten Bürgermeister der Stadt hat Gerrit Maneth sein Amt als Ortsvorsitzender niedergelegt. Dies sei für ihn ein Stück Unabhängigkeit gegenüber den anderen Gruppierungen im Stadtrat – so seine Begründung. Sein Nachfolger ist nun Fabian Weiß. Er ist der neue Erste Vorsitzende der Freien Wähler.

In seinem Rückblick nannte Bürgermeister Maneth explizit das Sommerfest des FW-Kreisverbandes, verbunden mit 65 Jahre Freie Wähler Höchstädt im Herbst 2017, sowie die engagierte und erfolgreiche Wahlwerbung um das Amt des Bürgermeisters. Sein Dank galt den vielen Helfern für die breite Unterstützung und der Bevölkerung für das große Vertrauen ihm gegenüber. Darüber hinaus bedankte sich Maneth für die hervorragende und engagierte Arbeit der Stadträte von Freie Wähler/Junges Höchstädt zum Wohl der Stadt und der Stadtteile und speziell bei Hans Mesch für seinen großartigen und stets pflichtbewussten Einsatz als Fraktionsvorsitzender und Dritter Bürgermeister. Des Weiteren informierte Maneth über den aktuellen Stand der B-16-Umfahrung, verbunden mit der Hoffnung, dass im Frühjahr 2019 die überarbeiteten Planungen mit Erhalt des Wasserschutzgebietes vorliegen und wir dann endlich zum Planfeststellungsbeschluss kommen können.

Bei der Generalsanierung der Grund- und Mittelschule laufen die Planungen auf Hochtouren, und auch die Sanierung der alten Mädchenschule schreitet sichtbar voran. Daneben wurde das wichtige Thema Innenstadtoffensive auf den Weg gebracht. In diesem Zusammenhang zeigte sich Maneth mit der gesamten FW sehr angetan über die Hotelerweiterung der Glocke und dankte der Familie Stoiber für ihr unternehmerisches Engagement. Erfreulich, dass auch hierfür Mittel aus der Städtebauförderung bzw. der Stadt Höchstädt bereitgestellt werden können, steht in der Pressemitteilung. Die Neuwahlen ergaben dann schließlich folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Fabian Weiß, Zweite Vorsitzende Eva Graf-Friedel, Schatzmeister Peter Kordik, Schriftführer Roland Steininger, Beisitzer Peter Dietrich, Jürgen Hohenstatter, Cornelia Kirstein, Roland Liebl. Letztere werden ergänzt durch die Stadträte Jakob Kehrle, Reinhard Kunzmann und Hans Mesch. Als Kassenprüfer wurden Wolfgang Eder und Max Schaller bestätigt. Abschließend dankte der neue Vorsitzende Fabian Weiß für das einstimmige Wahlergebnis und das große Vertrauen in seine Person. Als gleichzeitiger Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Höchstädt sieht er sich dabei unter anderem schwerpunktmäßig als Brückenbauer zwischen der heimischen Wirtschaft und der Stadt. (pm)

