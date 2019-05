vor 17 Min.

Fahrgast geht mit E-Scooter auf Zugbegleiter los

Am Dillinger Bahnhof kam es zu einem Vorfall In einem Zug.

Obwohl der Fahrgast ein gültiges Ticket hat, eskaliert eine Kontrolle: Der 23-Jährige will mit einem E-Scooter auf den Zugbegleiter einschlagen.

In der Nacht auf Freitag ist es kurz nach 23 Uhr in einem Zug zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Zugbegleiter und einem Fahrgast gekommen. Der Zug hatte planmäßig am Dillinger Bahnhof angehalten. Der 26-jährige Zugbegleiter wollte laut Polizei einen 23-Jährigen beim Halt einer Fahrscheinkontrolle unterziehen. Der 23-Jährige befürchtete nun, dass er dadurch seinen Ausstieg in Dillingen verpassen würde und wollte sich am Zugbegleiter vorbeidrängeln.

Der ging aufgrund des verdächtigen Verhaltens davon aus, dass der junge Mann keinen gültigen Fahrschein besitzen würde und sich der Kontrolle durch Flucht entziehen will.

Der Fahrschein war nicht das Problem

Als der Zugbegleiter sich dem 23-Jährigen in den Weg stellte, eskalierte die Situation. Der Fahrgast versuchte, mit einem mitgeführten E-Scooter auf den Zugbegleiter einzuschlagen, was aber durch weitere Fahrgäste verhindert werden konnte. Von diesen Zeugen wurde der 23-Jährige im Anschluss zu Boden gebracht und der Polizei übergeben.

Die Beteiligte blieben unverletzt. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 23-Jährige einen gültigen Fahrschein hatte. (pol, dz)

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis:

Autofahrerin verwechselt Gaspedal mit Bremse

Gleich zwei Mal halten Pferde die Polizei in Atem

Nach Unfall Verkehrschaos in Dillingen

Themen Folgen