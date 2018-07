12:03 Uhr

Fahrradfahrer wird zwischen Baum und Auto geklemmt

Schwerer Unfall bei Gundelfingen: Der 68-jährige Fahrradfahrer kollidiert mit einem Auto, dass ihn bis zu einem Baum vor sich herschleift.

Ein 68-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag sehr schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrradfahrer, der sich auf der Kreisstraße DLG 12 zwischen Gundelfingen und Günzburg befand, auf Höhe der Einmündung zur Industriestraße nach links in diese abbiegen. Seinen Abbiegevorgang hatte der 68-Jährige zwar mit Handzeichen angekündigt, bog aber im selben Moment – ohne sich eingeordnet zu haben, nach links ab. Ein 23-jähriger Autofahrer, der den Fahrradfahrer gerade überholte, konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Auto. Der 68-Jährige landete zunächst auf der Motorhaube am Wagen des 23-Jährigen und wurde im weiteren Verlauf mit seinem Fahrrad vor dem Auto hergeschoben. Die Fahrt endete an einem Baum, gegen den der 23-Jährige mit seinem Auto prallte. Der 68-Jährige wurde zwischen Auto und Baum eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 4000 Euro. Der Wagen des 23-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Kreisstraße DLG 12 war für rund drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Gundelfingen und Peterswörth waren dafür im Einsatz.

In Binswangen wird ein 17-Jähriger verletzt

Mittelschwere Verletzungen erlitt am Samstag ein 17-Jähriger. Dieser war mit seinem Motorroller um 16.55 Uhr bei den Badeseen in Binswangen unterwegs.

Nach Angaben der Polizei war ein 23-jähriger Autofahrer verbotswidrig auf einem für Kraftfahrzeuge gesperrten Landwirtschaftsweg von der Bettelstraße in Richtung der Seen unterwegs und kam dem 17-Jährigen entgegen. In einer unübersichtlichen Rechtskurve schnitt der Jüngere den Kurvenbereich und kollidierte frontal mit dem Wagen des 23-Jährigen. Der 17-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Wertinger Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 4500 Euro. Die Feuerwehr Binswangen war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

Eine Autofahrerin muss nach einem Unfall bei Höchstädt ins Krankenhaus

In Höchstädt wurde eine 32-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Sie war am Samstag um 14.50 Uhr auf der Staatsstraße 2033 in Richtung Binswangen unterwegs gewesen. Sie wollte einen 34-jährigen Autofahrer überholen, der wegen eines vor ihm abbiegenden Autos abbremsen musste. Weil der 34-Jährige nach dem Abbiegevorgang des Vorausfahrenden aber wieder beschleunigte, kam es zur Kollision der Autos. Die 32-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Dillingen gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 20000 Euro. Die Feuerwehr Höchstädt war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

In Dillingen krachte es in der Großen Allee

Ein Auffahrunfall ereignete sich schließlich am Freitagmittag in der Großen Allee in Dillingen. Als dort ein 61-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, prallte der hinter ihm fahrende 32-jährige Mann mit seinem Lastwagen aus Unachtsamkeit auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Pkw-Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (pol)

