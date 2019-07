vor 18 Min.

Fahrradfahrerin stürzt – zum Glück mit Helm

Bei Gundelfingen kommt es zu einem Unfall. Ein Helm verhindert offenbar Schlimmeres.

Mit Verdacht auf eine Schulterverletzung musste eine 53-Jährige am Donnerstagabend mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Günzburg gefahren werden. Die 53-Jährige war mit einer Radgruppe auf dem Fahrradweg nördlich der Kreisstraße DLG12 zwischen Gundelfingen und Bächingen entlang der Brenz unterwegs gewesen. Gegen 19 Uhr fuhr sie auf Höhe einer Holzbrücke auf das Rennrad einer vorausfahrenden 52-jährigen Mitradlerin auf, nachdem die Gruppe die Geschwindigkeit der Räder verringert hatte.

Unfall bei Gundelfingen: Frau schlägt auf Boden auf

Sie stürzte zur Seite und schlug mit dem Kopf und der Schulter auf dem Boden auf. Die 53-Jährige hatte einen Fahrradhelm getragen. Dieser, so vermutet die Polizei, hat die Frau möglicherweise vor schwereren Kopfverletzungen beschützt. An ihrem Rennrad und an ihrem Fahrradhelm entstand jeweils geringer Sachschaden. (pol)

