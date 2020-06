vor 18 Min.

Fahrscheine werden wieder verkauft

Die neuen Regelungen in den AVV-Bussen

Die Umrüstung der AVV-Regionalbusse mit Infektionsschutzscheiben ist bei fast 90 Prozent der Fahrzeuge abgeschlossen. Damit ist ein bestmöglichster Schutz für Fahrgäste wie Fahrpersonal gewährleistet und der Einstieg an der ersten Tür wieder geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Ab Montag, 15. Juni, ist es auch wieder möglich, Fahrscheine bei den meisten AVV-Regionalbusfahrern zu kaufen. Die Fahrgäste werden gebeten, das Bargeld möglichst passend bereitzuhalten. In bereits umgerüsteten Fahrzeugen findet der Zustieg nur noch über die vordere Tür statt.

Einzelne Busse, die noch nicht umgerüstet sind, tragen in der Frontscheibe ein Hinweisschild, damit die Fahrgäste bereits beim Einfahren des Busses informiert sind: Ohne Infektionsschutzscheibe muss zum Einstieg weiterhin die zweite Tür genutzt werden. Bis voraussichtlich Ende Juni werden alle AVV-Regionalbusse mit Infektionsschutzscheiben nachgerüstet sein. Dann ist in allen AVV-Regionalbussen der Fahrscheinkauf wieder möglich und der Zustieg findet generell nur noch über die vordere Tür statt. Weiterhin gilt zum Schutz aller Fahrgäste und des Fahrpersonals in allen Fahrzeugen des ÖPNV die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter sechs Jahren sowie Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen mittels Attests befreit sind. (pm)

Fahrplanauskünfte unter www.avv-augsburg.de.