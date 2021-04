Falsche Silbermünzen und Goldbarren an Rentner verkauft

Polizei nimmt im Wertinger Raum zwei Betrüger fest, die einen 68-Jährigen übers Ohr gehauen haben. Der Rentner dachte, die Goldbarren und Silbermünzen wären eine Wertanlage.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat über einen längeren Zeitraum unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Augsburg Ermittlungen aufgrund des Verdachts des betrügerischen Verkaufs von gefälschten Goldbaren und Silbermünzen geführt. Jetzt schlugen die Ermittler zu: Die Polizei nahm im Wertinger Raum zwei Männer fest.

Der Rentner bezahlte die Ware in Bar

Ein 68-jähriger Rentner aus der Region Wertingen/Dillingen hatte laut Polizeibericht zuhause von den beiden Betrügern in den vergangenen zwei Monaten bei mehreren Gelegenheiten Silbermünzen und Goldunzen gekauft. Der Senior glaubte, sich dadurch eine sichere Wertanlage verschafft zu haben. Die Edelmetalle bezahlte der 68-Jährige in Bar, die Summe belief sich schließlich auf mehr als 40.000 Euro. Erst nach einiger Zeit bemerkte der Mann, dass er falsche Münzen und Goldbaren erhalten hatte. Er wandte sich schließlich an die Polizei.

Die Ermittlungen waren aufwendig

Im Rahmen der aufwendigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen und der Staatsanwaltschaft Augsburg konnten die beiden Täter am Dienstag im Bereich Wertingen festgenommen werden. Die beiden Männer im Alter von 26 und 40 Jahren hatten an diesem Tag erneut versucht, dem 68-Jährigen weitere Münzen zu verkaufen.

Die beiden italienischen Staatsbürger wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ am selben Tag den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachtes des gewerbsmäßigen Betruges und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft. Im Zuge der Festnahme und der Durchsuchung der Wohnungen der beiden Täter konnte umfangreiches Beweismaterial, unter anderem Bargeld sowie verschiedene Silbermünzen und Goldbarren aufgefunden und sichergestellt werden.

Polizei rät Bürgern, misstrauisch zu sein

Die Betrugsermittler der Kriminalpolizei Dillingen bitten mögliche weitere Geschädigte, die von den Männern ebenfalls falsche Goldbarren beziehungsweise Silbermünzen gekauft haben, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. Die Polizei rät zur Vorsicht. Gerade bei derartigen hochpreisigen Ankäufen an der Haustür sollten Bürgerinnen und Bürger laut Polizeibericht ihr gesundes Misstrauen walten lassen. (pol)

