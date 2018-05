vor 2 Min.

Falscher Alarm

16-Jähriger hatte über 1,6 Promille und glaubte, dass er ausgeraubt wurde

Weil ein 16-Jähriger aus Dillingen vermutlich zu viel Alkohol konsumiert hatte, ist er im Taxispark eingeschlafen. Als er am Samstagmorgen gegen 7 Uhr dort aufwachte, fiel ihm aber nicht mehr ein, wie er dort hingekommen war, und sein Geldbeutel fehlte auch. In voreiliger Annahme, dass er ausgeraubt wurde, alarmierte er den Notruf. Durch die eingesetzten Streifenbeamten konnte jedoch schnell der Geldbeutel in der Gesäßtasche des jungen Mannes aufgefunden werden. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Jugendliche wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Gegen ihn wird nun außerdem wegen Vortäuschen von Straftaten und Missbrauch von Notrufen ermittelt, teilt die Polizei mit. (pol)

