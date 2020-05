vor 29 Min.

Falsches Wohnungsangebot auf AirBnB

Eine Medlingerin sollte eine zweifache Kaution und die erste Monatsmiete überweisen.

Die Frau hatte am Sonntag auf einem Immobilienportal eine Wohnung entdeckt, für die sie sich interessierte. Bei einem Kontakt mit dem angeblichen Anbieter wollte dieser schließlich vorab eine Überweisung mit der zweifachen Kaution sowie die erste Monatsmiete in Gesamthöhe von 1860 Euro über das Onlineportal AirBnB. Erst daraufhin wollte der Anbieter den Wohnungsschlüssel zur Besichtigung zusenden.

Die Medlinger wurde laut Polizei jedoch stutzig und überwies die geforderte Summe nicht, sondern erstatte Anzeige bei der Polizei.

Haunsheimer bezahlt Konsole, bekommt sie aber nicht

Wie die Dillinger Polizei am Mittwoch zudem mitteilte, hatte ein Haunsheimer am Montag vor einer Woche im Internet eine Spielekonsole und überwies den Betrag von 185 Euro an die angegebene Adresse überwiesen. Nachdem die Konsole nicht geliefert wurde, versuchte der Haunsheimer den Verkäufer zu erreichen, musste dann aber feststellen, dass die Internetadresse nicht mehr erreichbar war. (pol)

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen