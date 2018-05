29.05.2018

Farbenfrohe Spuren des Lebens

Eine posthum Liebeserklärung an die Künstlerin

Von Horst von Weitershausen

Eine posthum Liebeserklärung der besonderen Art an seine Frau sei die Durchführung und Organisation der Ausstellung mit Werken von Steffi Opfermann durch ihren Ehemann Christoph Opfermann. Das sagte Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth bei der Vernissage im Geigerturm.

Unter dem Titel „der blaue Schmetterling“ vermittele die Ausstellung einen Einblick in die farbenfrohe, liebenswerte positive Welt der Künstlerin, und zeige die Vielfalt ihrer Ausdrucksformen, so der Bürgermeister in seinen weiteren Ausführungen.

Geboren und aufgewachsen in Höchstädt habe die im vergangenen Jahr gestorbene Künstlerin nie ihren Kontakt zur Stadt verloren, lebten doch hier auch noch ihre Eltern. In diesem Zusammenhang dankte der Rathauschef den Eltern ebenfalls dafür, dass die Ausstellung überhaupt durchgeführt werden konnte. Für Martina Finkler, Freundin der Künstlerin, ist die Eröffnung der Ausstellung ein besonderer Tag, wie sie in ihrer Laudatio betonte. „Die Ausstellung der Bilder und Objekte von Steffi Opfermann im Geigerturm ist eine große Würdigung ihres Lebens“, so die Laudatorin, wobei die Kunst, das Malen für sie das Eintauchen in eine andere Welt bedeutet habe. Dabei vergaß sie nicht, dem Kulturforum der Stadt Höchstädt dafür zu danken, das diese Plattform als Erinnerung an die Künstlerin ermöglicht hatte. Ehemann Christoph Opfermann zeigte sich bewegt von den zahlreichen Gästen bei der Vernissage zur Ausstellung, die seine Frau selbst noch geplant hatte. Nun seien es farbige Spuren ihres Lebens.

ist die Ausstellung nochmals am Sonntag, 3. Juni, von 14 bis 17 Uhr.