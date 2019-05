vor 47 Min.

Farbenreiche Landschaften

Ausstellung in der Schlosskapelle

Nach den Reisen der Künstlerin Hanne Dittrich entstanden eindrucksvolle, starkfarbige, sehr kontrastreiche Landschaften auf Leinwand. Aber auch zu einem ganz anderen Thema ließ sie sich inspirieren. Ein Museumsbesuch im Haus Konstruktiv in Zürich regte sie zu einer Bildreihe abstrakter konstruktiver Kunst an. Natürlich hat unser hektischer Zeitgeist auch dazu beigetragen, dass sie sich den einfachen, den grundlegenden Archetypen zuwandte. Auf dem Weg der Künstlerin sind immer wieder, sozusagen als Wegmarken, Bücher entstanden. Unter anderem 2015 das Buch „Fernweh“ und kürzlich „Ganz konkret, abstrakte, konstruktive Kunst“. Bilder, Texte, Layout alles aus der Hand von Hanne Dittrich. Die insgesamt fünf Titel werden in der Ausstellung vorgestellt.

Die Kunstausstellung kann in der Zeit von Samstag, 11. Mai, bis Pfingstmontag (Schloss offen), 10. Juni, täglich von 9 bis 18 Uhr in der Schlosskapelle besichtigt werden. Ein besonderes Bonbon, das das Kulturforum der Stadt Höchstädt, der Veranstalter, den Besuchern schenkt; für diese Ausstellung wird kein Eintritt erhoben. (pm)

