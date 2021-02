vor 5 Min.

Fasching im Lockdown? Geht! Die besten Kostüme im Landkreis Dillingen

Plus Unsere Zeitung sucht das kreativste Lockdown-Faschingskostüm im Landkreis Dillingen. Die Einsendungen reichen von Virenbekämpfer, recyceltem Karton-Mensch bis zu Zebra und Dino.

Von Simone Bronnhuber

Einfach mal so tun, als wäre die Welt in Ordnung. Kein Corona. Keine Pandemie. Kein Lockdown. Genau dazu haben wir unsere Leserinnen und Leser aufgefordert. Wir suchen das kreativste Faschingskostüm, das entweder spontan daheim entstanden ist oder auch im Wohnzimmer in den eigenen vier Wänden gezeigt werden muss.

Tolle Preise gewinnen

Denn: Ein bisschen Spaß muss ein. Jetzt erst recht. Gemeinsam mit den Vorsitzenden unserer Faschingsgesellschaften prämieren wir die kreativsten Kostüme. Die Jurymitglieder setzen sich zusammen aus den Höchstädter Schlossfinken, Faschingsfreunde Steinheim, Glinken Gundelfingen, Dillinger Faschingsfreunde, Hallo Wach Donaualtheim, Epponia, Bachtalia, Laudonia und Finndonia. Die Gewinner dürfen sich über tolle Preise von Buttinette in Wertingen freuen.

Sie wollen wissen, wer am Wettbewerb teilnimmt? Oder Sie wollen ein wenig in Faschingstimmung kommen? Oder beides? Dann klicken Sie sich durch die Bilder:

