vor 43 Min.

Faschings-Aktion: Wer hat das kreativste Kostüm der Saison?

Wir suchen Fotos, Geschichten, Anleitungen rund um Ihre Verkleidung in der fünften Jahreszeit

Und, als was gehen Sie heuer in den Fasching? Vielleicht als tobender Trump? Oder eisige Eisprinzessin Elsa? Oder als putziger Pandabär? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob von der Stange oder selbst gemacht – vom Promi über das Tier bis zum Ding, es gibt in der verrückten fünften Jahreszeit nichts, was es nicht gibt. Manchmal hat eine Familie ein einheitliches Motto. Manche Cliquen gehen geschlossen im gleichen Kostüm. Aber vielleicht ziehen Sie ja auch seit 40 Jahren das Gleiche an?

Fasching: Wir suchen das kreativste Kostüm im Landkreis Dillingen

Wir suchen heuer das kreativste Kostüm im Landkreis Dillingen. Wir möchten die Bilder sowohl in der Zeitung als auch online in einer Bildergalerie veröffentlichen. Uns interessiert nicht nur das Kostüm, sondern auch, wo Sie es herhaben (gekauft, geerbt, genäht), wie oft Sie es schon anhatten und zu welchen Anlässen Sie es heuer anziehen werden. Wenn Sie ein älteres Kostüm haben, lassen Sie uns gerne wissen, was Sie damit verbinden. Vielleicht eine schöne Erinnerung? Wenn Sie Ihr Kostüm selbst gemacht haben, können Sie uns und den Lesern auch gerne die Anleitung verraten. Ihre Fotos schicken Sie bitte mitsamt Ihrer Daten bis Mittwoch, 19. Februar, 12 Uhr an foto@donau-zeitung.de oder foto@wertinger-zeitung.de Dabei ist eines ganz besonders Wichtig: Schreiben Sie unbedingt Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse dazu, damit wir Sie bei Rückfragen erreichen.

Bitte achten Sie auf die Bildqualität

Bitte schreiben Sie uns dazu, wer auf dem Foto zu sehen ist, von links nach rechts, mit Vor- und Zuname. Und dann hätten wir noch eine Bitte: Achten Sie auf die Bildqualität. Mit Fotos unter 300 KB können wir leider aus technischen Gründen nichts anfangen. Wir freuen uns auf viele kreative Ideen, bunte Kostüme und lustige Geschichten. (corh)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen