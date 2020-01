vor 60 Min.

Faschingsbasar für den guten Zweck

Erlös in Lauingen ist für Straßenkinder

Musik, Spaß und die schrillsten Verkleidungen. Viele haben sich ihr Kostüm für Fasching schon vor Wochen oder Monaten besorgt, doch wo bekommt man die Maskerade im letzten Moment her?

In diesem Jahr tourt die „Aktion Hoffnung“ des Bistums Augsburg zum zwölften Mal mit ihrem Faschingsmarkt durch die Region. Am Samstag, 11. Januar, veranstaltet sie den Markt zusammen mit der Pfarrei St. Martin in Lauingen. Das Angebot erstreckt sich über 2000 verschiedene Kostüme samt Accessoires, „vom Polizei- und Clownskostüm über die Federboa bis hin zu glitzernden Abendkleidern“, wie die Organisatorin Karin Stippler verspricht. Sozusagen eine Win-win-Situation, denn: Der Reinerlös des Marktes geht an die Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Bosco, die in einem Straßenkinderzentrum mehr als 800 junge Menschen betreut. Dort werden sie unterrichtet, verpflegt und medizinisch versorgt. „Gemeinsam mit den Verantwortlichen haben wir entschieden, jungen Menschen im Südsudan mithilfe des Faschingsmarktes eine Zukunftsperspektive zu schenken“, so Johannes Müller, Geschäftsführer der „Aktion Hoffnung“. Der Markt findet von 10 bis 13 Uhr im Pfarrheim St. Martin, Herzog-Georg-Straße 48, statt. (pm)

