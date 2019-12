vor 3 Min.

Fast 100 Pakete gesammelt

Die Berufsschule Lauingen beteiligt sich an der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter

„…94, 95, 96.“ Man hört die Menschenkette aus Schülern der Staatlichen Berufsschule Lauingen laut mitzählen. Sie reichen sich Weihnachtspakete bis zum vor dem Schulhaus geparkten Johanniter-Lkw weiter. Zum zweiten Mal unterstützen die Schüler der Staatlichen Berufsschule Lauingen die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion. Carina Schanz aus der Klasse MIM 12 spürt das Gewicht der Päckchen in den Armen. „Aber es ist ja für einen guten Zweck. Uns geht es so gut hier in Deutschland, da hilft man gerne anderen Menschen, die nicht so viel Glück im Leben haben“, meint Schülersprecherin Patricia Geißler.

Zahlreiche Klassen der Lauinger Bildungseinrichtung haben Hilfspakete mit dringend benötigten Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und Kinderspielzeug für notleidende, bedürftige Kinder und Familien in Osteuropa gepackt. „Reis, Nudeln, Zahnbürsten, Duschgel, Stifte – das haben wir im Überfluss. Wir denken gar nicht darüber nach, dass es anderen fehlen könnte“, findet Simon Traut, Auszubildender zum Industriemechaniker. „… und 97!“, jubelt da gerade die Menschenkette stolz im Chor.

Die stellvertretende Schulleiterin der Lauinger Berufsschule, Anja Behnke, klatscht Beifall. Sie sagt: „Gerade in der oft turbulenten Vorweihnachtszeit erscheint es uns wichtig, innezuhalten und sich einen Moment Zeit zu nehmen.“ Schulleiter Gottfried Göppel betont: „Gemeinsam mit unseren Schülern unterstützen wir daher sehr gerne dieses besondere, vorweihnachtliche Projekt.“

Johannes Miller organisiert die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion an der Lauinger Schule. Er freut sich sehr, dass 97 Pakete aus der Staatlichen Berufsschule Lauingen ihren Weg in Armenküchen, schwer zugängliche Bergdörfer oder Romasiedlungen finden werden. (pm)

