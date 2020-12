vor 19 Min.

Fast alle bleiben nachts zu Hause

Einen kuriosen Verstoß gibt es doch gegen die Ausgangssperre

Die Polizeiinspektion Dillingen kontrolliert die nächtliche Corona-Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr seit voriger Woche intensiv, wie Sprecher Gunther Hetz mitteilte. Nach einer Woche fällt die Bilanz wie in den ersten beiden Tagen aus. „Fast alle Bürger halten sich an die nächtliche Ausgangssperre“, teilt Hetz am Mittwoch auf Anfrage mit. Einen kuriosen Fall hat es aber im Landkreis dennoch gegeben. So habe am Samstag voriger Woche ein Mann aus Nordrhein-Westfalen mit einem Lkw in der Nacht einen Wagen aus einem Autohaus für einen „Karnevalsfreund“ nach Köln überführen wollen. „Das haben wir unterbunden“, informiert Hetz. Einige Verstöße gegen die Ausgangssperre, die an das Dillinger Landratsamt gemeldet werden, gebe es, aber nicht viele. „Es werden dann Ausreden gesucht“, erläutert Hetz. Etwa, dass die Ertappten gerade von der Arbeit kämen, was bei der Überprüfung nicht stimme. Auch der Besuch eines Bekannten, so der Sprecher, sei nachts nicht erlaubt. (bv)

Themen folgen