vor 19 Min.

Fasten: Das geht schon gut los

Das Leben ohne Schokolade könnte so einfach sein …

Von Cordula Homann

Das Leben ohne Schokolade könnte so einfach sein. Ist es aber nicht. Das geht schon damit los, dass man die Schokolade vor der Fastenzeit ja erst mal loswerden muss.

Faschingsdienstagabend, im Kühlschrank ist nur noch Schokopudding. Drei wuchtige Becher. Ich schaffe zwei, dann ist mir etwas schlecht. Blöd jetzt. Außerdem taucht noch eine Zartbitterschokolade auf. Aber die stellt in der Fastenzeit kein Problem dar. Die ist als Zutat für Desserts gedacht. Anders törnt die mich gar nicht an. Noch nicht.

Am Aschermittwochabend ist sie da. Die Unruhe. Ich gucke minutenlang in den Kühlschrank. Der übrige Schokoladenpudding kommt vorerst nicht infrage, mir war von den beiden anderen wirklich schlecht. Also öffne ich alle Küchenschubladen – man weiß ja nie. Doch da ist genauso Ebbe wie in der Tiefkühltruhe. Keine Schokolade weit und breit. Der Frust ist gegen 21 Uhr so groß, dass ich direkt ins Bett gehe.

Das Problem ist: Überall außerhalb der Wohnung leuchtet Schokolade förmlich. Wie kann ich verhindern? Dass ich schwach werde? Schon der Geruch manches Bäckerladens könnte mich schwachmachen. Und diese Ostereierauswahl im Supermarkt und in manch anderen Schaufenstern! Ich kann die verschiedenen Schokoladensorten fast schmecken. Es ist jetzt schon eine Qual. Mir graut vor dem Wochenende.

Und ich überlege, wo in den nächsten Wochen meine Lebensmittel überhaupt herkommen sollen. Vielleicht esse ich den Pudding tatsächlich auch noch. Fasten rechtfertigt auf keinen Fall, irgendetwas wegzuwerfen. Vielleicht lackiere ich mir die Fingernägel, da geht viel Zeit rum, ohne dass man etwas anlangen kann. Vielleicht streiche ich ein Zimmer, das lenkt super ab. Und dann ist Montag – und schon die erste halbe Woche geschafft! Symbolbild: Oliver Berg/dpa

