Faszination Samurai und Nymphenburg

Busfahrt zur Ausstellung nach München

Der Verein der Dillinger Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (VDRH) veranstaltet eine Tagesfahrt nach München. Diese findet am Dienstag, 14. Mai, statt. Geplant ist ein Besuch der Samurai-Ausstellung, die seit Februar in der Hypo-Kulturstiftung präsentiert wird. Auch 150 Jahre nach dem Verlöschen der Samurai-Kultur ist ihre Faszination ungebrochen. Nach dem Mittagessen im Spatenhaus an der Oper folgt eine Stadtrundfahrt, die am Schloss Nymphenburg endet. Dort findet eine Führung statt, außerdem gibt es Gelegenheit zum Kaffeetrinken oder zu einem Rundgang im Park.

Auf der Rückfahrt ist eine Einkehr im Schlossgut Odelzhausen geplant. Gäste werden um telefonische Voranmeldung unter Telefon 09071/1803 gebeten. Busabfahrt: Krankenhaus 8 Uhr; Hotel Garni 8.10 Uhr; Höchstädt: 8.20 Uhr. (pm)

