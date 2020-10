24.10.2020

Feier mit einem Schnellzeichner

Bei Gartner in Gundelfingen werden mehrere Beschäftigte für ihre lange Betriebszugehörigkeit geehrt, samt Karikatur und Comedians

Vieles muss wegen Corona ausfallen, doch die Ehrung langjähriger Mitarbeiter wollte sich die Josef Gartner GmbH nicht nehmen lassen.

Unter der Einhaltung notwendiger Hygienemaßnahmen, wurden die diesjährigen Jubilare gefeiert, teilt die Firma mit. Geschäftsführer Jürgen Wax dankte den Mitarbeitern für ihre Treue und Loyalität, den persönlichen Einsatz und den Beitrag zum Erfolg des Unternehmens.

In einem Rückblick stellte er die bedeutendsten historischen Ereignisse, interessante Unternehmenszahlen sowie die bekanntesten Gartner-Projekte aus den Eintrittsjahren der Jubilare vor und zog Vergleiche zur heutigen Zeit. Aufsichtsratvorsitzender Fritz Gartner und Betriebsratsvorsitzender Leo Bunk sprachen ebenfalls ihren Dank für die langjährige Unterstützung aus. Gemeinsam überreichten sie eine Urkunde sowie ein Geschenk als Anerkennung. Neben einem Schnellzeichner, der in kürzester Zeit die Jubilare präzise karikierte, sorgten zwei Comedians mit ihrem Unterhaltungsprogramm sowohl auf der Bühne als auch an den Tischen für einen kurzweiligen Abend. (pm)

