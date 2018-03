vor 45 Min.

Feierliche Konzerte in Dillingen

Ab Gründonnerstag in der Studienkirche

Die anstehenden Kar- und Ostertage werden in Dillingen von den Chören und Ensembles der Basilika St. Peter mit feierlicher Kirchenmusik in der Studienkirche mitgestaltet.

Die Basilikaschola unter der Leitung von Paul Weishaupt gestaltet am Gründonnerstag, 29. März, um 19.30 Uhr die Abendmahlsliturgie für die gesamte Pfarreiengemeinschaft sowie die feierliche Osternacht am 1. April um 5 Uhr.

Am Karfreitag, 30. März, um 15 Uhr erklingen in der Karliturgie Motetten für Chor a cappella von Giovanni Pierluigi da Palestrina, Ola Gjeilo und Maurice Duruflé mit dem Basilikachor.

Am Ostersonntag, 1. April, um 10 Uhr singen Chor und Orchester der Basilika St. Peter im Hochamt die Missa in C KV 257 (genannt „Große Credo-Messe“) von Wolfgang Amadeus Mozart sowie den bekannten „Halleluja“-Chor aus Georg Friedrich Händels Oratorium Der Messias für Soli, Chor und Orchester.

Hervorragende Solisten wie Anne-Kathrin Abel (Donauwörth, Sopran), Karina Schönbeck (Leipzig, Alt), Manuel Ried (Augsburg, Tenor) und Florian Fritz Götz (Leipzig, Bass) musizieren unter der Gesamtleitung von Basilikaorganist Axel Flierl. Generalmusikdirektor Timo Handschuh (Theater Ulm) übernimmt den Orgelpart. Stadtpfarrer Wolfgang Schneck wird das Osterhochamt zelebrieren und auch die neuen Pauken einweihen. (pm)