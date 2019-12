20.12.2019

Festliche Musik in der Basilika

Bei der Krippenfeier der Kinder am Heiligen Abend, 24. Dezember, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich wird das „Weihnachtssingspiel“ von Gerd-Peter Münden für Kinderchor, Flöte und Orgel szenisch aufgeführt. Unter der Leitung von Barbara Flierl singt der Kinderchor der Pfarreiengemeinschaft Dillingen, die Basilikaspatzen, begleitet von Sonja Lorenz (Querflöte) und Basilikaorganist Axel Flierl (Orgel). Die Einstudierung des Schauspielerensembles haben Anita Keis und Rebekka Jähnig vorbereitet.

Am Heiligen Abend, 24. Dezember, um 21.30 Uhr in der Basilika singt die Basilikaschola St. Peter das liturgische Nachtgebet der Kirche, die Weihnachts-Vigil. Die Christmette um 22.30 Uhr in der Basilika wird ebenfalls von der Basilikaschola St. Peter und den Dillinger Barockbläsern mitgestaltet, die ab 22.15 Uhr zur Einstimmung festliche Weihnachtschoräle spielen.

Chor und Orchester der Basilika St. Peter werden am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, 10 Uhr, in der Basilika das Hochamt zu Weihnachten mit der „Pastoralmesse“ des ehemaligen Augsburger Domkapellmeisters Karl Kempter (1819-1871) musikalisch gestalten. Die Solopartien übernehmen Annette Sailer (Sopran), Ursula-Maria Echl (Alt), Manuel Ried (Tenor), Manuel Kundinger (Bass) und Marius Herb (Orgel). Außerdem erklingt das spätromantische „Tantum ergo“ (1865) für Sopran, Chor und Orchester von Gabriel Fauré (1845-1924). Die Gesamtleitung hat Basilikaorganist Axel Flierl, Stadtpfarrer Wolfgang Schneck wird den Festgottesdienst zelebrieren. Die Basilikaschola singt am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, 17 Uhr, in der Basilika die feierliche Vesper zu Weihnachten. (pm)

