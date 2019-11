vor 19 Min.

Feuer in Lauinger Garage - Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Garagenbrand in Lauingen löste am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz aus.

In einer Garage in Lauingen bricht am Mittwochabend Feuer aus. Die Polizei vermutet Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Ein Brand in einer Garage in Lauingen hat am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei bemerkte gegen 18.45 Uhr ein Anwohner des Oberen Schanzwegs, dass aus einer Garage Qualm aufsteigt. Vor Ort stellte die Feuerwehr Lauingen, die mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, fest, dass eine dort abgestellte Matratze sowie ein Bettgestell in Brand standen.

Feuer in Lauingen: Polizei bittet um Hinweise

Die Ehrenamtlichen konnten das Feuer schnell löschen, sodass ein Übergreifen auf das nebenliegende Wohngebäude verhindert werden konnte. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. Da sich keine Brandquelle in der Garage befunden hatte, wird laut Polizei davon ausgegangen, dass an dem Bett vorsätzlich Feuer gelegt wurde. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise. (pol)

