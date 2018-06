04.06.2018

Feuer und Flamme für die Pfadfinder

Die Pfadfinder der DPSG Gundelfingen feiern in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum fand kürzlich ein Zeltlager auf einer Wiese in der Gärtnerstadt statt. Weitere Aktionen sind geplant.

Die Pfadfinder der DPSG Gundelfingen feiern dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen fand am Pfingstwochenende das Jubiläumslager auf einer Wiese in Gundelfingen statt. Neben den rund 70 aktiven Mitgliedern nahmen am Lager einige Helfer und Ehemalige sowie Pfadfinderfreude aus der Gundelfinger Partnerstadt Beek teil.

Gleich zu Beginn wurde allen Teilnehmern mit einer Stammesgeschichtsreise die Gründung durch Hubert Hesse und weitere Höhepunkte aus den 70 Jahren veranschaulicht.

Weiter standen viele Aktivitäten und Workshops, wie Kochen über dem Lagerfeuer, Klettern oder Kanufahren auf dem Programm, die besonders bei den Kindern der einzelnen Altersstufen großen Anklang fanden.

Wie bei einem solchen Jubiläum üblich, durften auch Eltern, Ehemalige und Freunde des Stammes natürlich nicht fehlen, sodass zusammen mit ihnen eine große Schnitzeljagd im Gundelfinger Auwald und der Innenstadt unternommen wurde.

Beim anschließenden Gottesdienst mit Kaplan Jean Kapena und der „Birthday Party“ mit der Band Vibes war laut Pressemitteilung zu spüren, wie „Feuer und Flamme“ das Pfadfinden in Gundelfingen war, ist, und hoffentlich auch zukünftig sein wird.

Da nicht alle die Möglichkeit hatten, an diesem Lager teilzunehmen, veranstalten die Pfadfinder unter dem Motto 70 Jahre Stamm „Kaspar von Westernach“ am 1. September 2018 einen Kennenlerntag (ohne Anmeldung) und eine Stadtrallye (Anmeldung über das Gundelfinger Ferienprogramm) auf der Bleiche. (pm)