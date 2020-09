07:05 Uhr

Feuerwehr Lauingen beschwert sich über "kurzes" Parken

Plus Vor dem Gerätehaus der Lauinger Feuerwehr warten täglich Eltern auf ihre Kinder. Das ist verkehrswidrig und gefährlich. Das muss sich laut der Feuerwehr ändern.

Von Laura Mielke

Martin Koller, Kommandant der Feuerwehr Lauingen und Stadtrat, stört sich schon lange daran, dass immer wieder Autos vor dem Gerätehaus am Wittelsbacherplatz stehen. Sie blockieren nicht nur die Tore und die Feuerwehrzufahrt, sondern auch – unerlaubterweise – die ausgezeichneten Privatparkplätze der Feuerwehrleute.

Feuerwehr Lauingen: Es gehe vor allem um die Sicherheit der Kinder

Dabei geht es Koller nicht allein um das Blockieren der Zufahrt, sondern vorrangig um die Sicherheit der Schüler, die von ihren Eltern am Wittelsbacherplatz abgeholt werden. Das Signal zum Ausrücken erfolgt nämlich zu 90 Prozent über den Funkmeldeempfänger, sagt Koller. Die Sirene werde nur im Katastrophenfall genutzt. Die Menschen, die vor dem Feuerwehrhaus stehen, bemerken den Einsatz also erst, wenn die Feuerwehr die Tore öffnet, um herauszufahren. „Dann entsteht natürlich Hektik. Sowohl bei uns als auch bei den Autofahrern. Niemand will, dass dann ein Unglück passiert und jemand verletzt wird“, sagt Koller.

Lauingen: Vor dem Gerätehaus der Feuerwehr gilt absolutes Halteverbot

Die Problematik wurde im Stadtrat bereits angesprochen. Mehrmals wurden Briefe an die umliegenden Schulen gesendet mit der Bitte, die Nachricht auch an die Eltern weiterzugeben. Bisher wohl ohne Erfolg, so Koller. Auch die Polizei und die Verkehrsüberwachung der Stadt Lauingen kontrollieren den Platz regelmäßig und weisen die Fahrzeughalter darauf hin, dass an diesen Stellen ein absolutes Halteverbot besteht. Sehr oft hörten sie: „Ich stehe hier doch nur kurz.“ Doch auch „nur kurz“ stellt ein erhöhtes Unfallrisiko dar, so Koller.

Lauingens Feuerwehr hofft auf Verständnis der Eltern

Eine dauerhafte Lösung gibt es nicht. „Ich kann ja nicht sagen, ich mache da eine Schranke hin“, sagt der Kommandant und lacht. Auf dem stark genutzten Wittelsbacherplatz direkt daneben gebe es zudem immer einen Ort, an dem man auf sein Kind warten kann. Und wenn nicht, „dann muss das Kind eben fünf Schritte weiter laufen, um abgeholt zu werden“.

Koller und seine Kameraden hoffen auf das Verständnis der Autofahrer. Es gehe um die Sicherheit der Menschen, sagt er. Niemand wolle riskieren, dass Schulkinder und andere Fußgänger verletzt werden.

