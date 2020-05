10:24 Uhr

Feuerwehreinsatz: Hat ein Hund den Herd eingeschaltet?

Wegen Rauchentwicklung in einer Wohnungen waren die Wertinger Feuerwehr und die Polizei im Einsatz.

Angebrannte Kekse haben einen größeren Einsatz in Wertingen ausgelöst. Die Polizei geht von einer kuriosen Ursache aus.

Wenn die Vermutung der Polizei zutrifft, ist der Fall kurios. In Wertingen hat es am Freitag einen größeren Einsatz gegeben. In der Wohnung einer 39-Jährigen war gegen 15 Uhr eine starke Rauchentwicklung entstanden. Dies rief die Polizei und die Feuerwehr aus Wertingen auf den Plan.

Auf dem Herd befanden sich Kekse

Nachdem die Wohnung gelüftet worden und glücklicherweise kein Schaden festgestellt worden war, ermittelte die Polizei als Ursache einen eingeschalteten Herd mit darauf befindlichen Keksen.

Ein junger Hund war in der Wohnung

Da jedoch die Bewohnerin zum Zeitpunkt des Vorfalls gar nicht zu Hause gewesen sei, richtet sich der „Tatverdacht“ gegen einen in der Wohnung befindlichen jungen Hund. Der Vierbeiner könnte es laut Polizeibericht möglicherweise geschafft haben, die Herdplatte anzuschalten. (pol)

