vor 45 Min.

Feuerwehreinsatz am Dillinger Sailer Gymnasium

Der ersten Schultag nach den Weihnachtsferien lief für die Schüler des Dillinger Sailer Gymansiums holprig ab. Die Feuerwehr musste das gesamte Schulgebäude evakuieren.

Mehrere Feuerwehrautos, das Technische Hilfswerk und zahlreiche Sanitäter stehen neben einer Schar voller Schüler am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr vor dem Eingang des Dillinger Sailer Gymnasiums. Nachdem der Feueralarm aufgrund eines kleinen Brandes in einer der Toiletten im "grünen Bau" der Schule ausgelöst worden war, musste das gesamte Gebäude komplett evakuiert werden.

Was die Ursache für den Feueralarm war

Feine Rauchschwaden ziehen aus dem Fenster der Schule als Einsatzleiter Markus Pfeifer mit der Dillinger Feuerwehr am Gymnasium eintrifft. Nach dem seine Kollegen mit Atemschutzgeräten die Lage im Gebäude vor Ort genauer angesehen hatten, konnte der kleine Brand im Toilettenbereich schnell gelöscht werden. Eine Erklärung für das Feuer hat der Feuerwehrkommandant noch nicht. Er sagt: "Die Ursache können wir noch nicht eindeutig zuordnen."

Wie es für die Schüler weitergeht

Um die Rauchentwicklung einzudämmen, hatten die Feuerwehrleute die Tür mit einem Vorhang bedeckt. "Mit einer sogenannten Überdruckbelüftung sorgen wir jetzt dafür, dass der Rauch schnellstmöglich wieder verschwindet", erklärt Pfeifer.

Während die ersten Schüler nach rund 30 Minuten im unteren Bereich der Schule bereits wieder in ihre Klassenzimmer gehen konnten, mussten jene Schüler aus dem betroffenen Bereich vorübergehend in der Aula untergebracht werden. "In maximal einer weiteren halben Stunde dürfen aber auch sie voraussichtlich wieder in ihre Räume", teilte der Einsatzleiter mit. (tafe)

