14:36 Uhr

Feuerwehreinsatz wegen Heckenbrand

Die Lauinger Feuerwehr war am Dienstag zur Mittagszeit im Einsatz. Grund war ein Heckenbrand.

Wie die Lauinger Feuerwehr am Dienstag mitteilte, wurde sie um 12.29 Uhr zu einem Brand einer Hecke in die Kastellstraße in Lauingen alarmiert. Kurz nach Einsatzübernahme informierte die Integrierte Leitstelle Augsburg, dass das Feuer drohte, auf ein angrenzendes Fitnessstudio überzugreifen.

Beim Eintreffen der Ehrenamtlichen wurde umgehend eine so genannte Riegelstellung hergestellt um das Übergreifen der Flammen zu verhindern. Ein zweiter Trupp, der unter Atemschutz im Einsatz war, löschte die Hecke nach kurzer Zeit.

Bild: Freiwillige Feuerwehr Lauingen

Abschließend wurde das Dach des angrenzendes Gebäudes und die Hecke mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Da dort keine Auffälligkeiten mehr sichtbar waren, konnte der Einsatz beendet und die Schadensstelle an die Polizei übergeben werden. Die Lauinger Feuerwehr war mit 15 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls an der Einsatzstelle war der Rettungsdienst und die Polizei. Brandursache und Schadenshöhe sind bislang noch nicht bekannt. (dz)

