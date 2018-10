vor 18 Min.

Feuerwehreinsatz wegen eines Ofens

Nachdem ein Mann einen Ofen im Keller anheizt, entwickelt sich starker Qualm.

Ein falsch eingebauter Kaminofen hat laut Polizei einen Feuerwehreinsatz ausgelöst: Am Sonntag um 10.20 Uhr wurde aufgrund einer starken Rauchentwicklung die Feuerwehr Gundelfingen zu einem Anwesen in der Lauinger Straße gerufen. Dort hatte ein 59-jähriger Dillinger offenbar einen im Keller befindlichen Kaminofen an einen alten Abluftschacht gestellt, ohne diesen an eine Abluftvorrichtung anzuschließen.

Qualm kann nicht ausreichend abziehen

Nachdem der 59-Jährige den Ofen mit Holzpaletten anheizte, entwickelte sich starker Qualm, der nur unzureichend abziehen konnte. Etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gundelfingen mussten den Keller anschließend lüften. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Der 59-Jährige und sein 32-jähriger Sohn wurden vorsorglich zur Überwachung ins Krankenhaus Günzburg gebracht. (pol)

Auch in Lauingen gab es einen Feuerwehreinsatz - das Problem war dort kein Ofen, sondern ein Kühlschrank.

