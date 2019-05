00:33 Uhr

Feuerwehren ehren den heiligen Florian

Feier in Höchstädt

Pfarrer Daniel Ertl verlieh seiner Freude über den schönen Brauch in der Pfarreiengemeinschaft Höchstädt Ausdruck, dass sich die Feuerwehren aus Höchstädt, Deisenhofen, Oberglauheim, Sonderheim und Schwennenbach am Gedenktag des heiligen Florian zu einem gemeinsamen Gottesdienst treffen. In seiner Predigt bezeichnete er die Floriansjünger als eine „Armee gegen die Angst“: So wirkten die Feuerwehren gegen die Urangst der Menschen bei Naturgewalten wie Feuer, Stürmen und Wasserfluten. Das Wissen um die Routine und das regelmäßige Training der Wehren löse bei den Menschen Ängste und Blockaden und gebe Zuversicht. Er dankte allen aktiven Feuerwehrleuten ausdrücklich für ihr ehrenamtliches Engagement und ihr mutiges Eintreten im Dienst für die Allgemeinheit und wünschte ihnen Gottes Segen für ihr außerordentlich wichtiges Wirken. (dz)

