Feuerwehren löschen in Syrgenstein brennenden Traktor

Ein Schlepper hat am Samstag in Syrgenstein Feuer gefangen. Für die Polizei ist die Brandursache klar.

Ein Traktor ist am Samstag gegen 14.15 Uhr in Syrgenstein auf Höhe des Sportgeländes des FC Ballhausen in Brand geraten. Der 55-jährige Fahrer des Schleppers war zu dieser Zeit in Richtung Grünsammelstelle unterwegs.

Wahrscheinlich war die Öl- oder Kraftstoffleitung defekt

Ursache des Brandes war nach Angaben der Polizei höchstwahrscheinlich eine defekte Öl- oder Kraftstoffleitung. Der Schaden am Traktor beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5000 Euro.

30 Einsatzkräfte der Feuerwehren waren vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren Staufen, Syrgenstein und Landshausen, die mit insgesamt etwa 30 Einsatzkräften vor Ort waren, löschten den brennenden Schlepper. (pol)

