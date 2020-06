vor 33 Min.

Findet die Dillinger Kinderspielstadt heuer statt?

„Kinder-Dillingen“, so heißt die Spielstadt auf dem Gelände des Donaustadions in Dillingen. Das bild stammt aus dem Jahr 2015.

Für die Dillinger Kinder ist sie mittlerweile schon echter Kult – die Kinderspielstadt im Donaustadion. Doch wegen der Corona-Krise war in diesem Jahr zunächst lange Zeit nicht sicher, ob die beliebte Veranstaltung überhaupt stattfinden kann.

Für die Dillinger Kinder ist sie mittlerweile schon echter Kult – die Kinderspielstadt im Donaustadion. Heuer soll sie bereits zum 13. Mal stattfinden.

Stadtjugendpfleger Matthias Grätsch hat nun mit seinem Team um Réka Kovács ein Konzept entwickelt, das die coronabedingten Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt und einhält. Dieses ist mit dem Dillinger Gesundheitsamt abgestimmt. „Die Sicherheit und die Gesundheit hat für uns oberste Priorität“, betont der Sozialpädagoge. Deswegen gebe es in diesem Jahr auch eine Reihe von Anpassungen, so wie etwa die Teilnehmerzahl: „In den beiden Kinderspielstadt-Wochen können heuer jeweils 60 Buben und Mädchen teilnehmen. Vergangenes Jahr waren es noch bis zu 100“, so Grätsch.

Ende Juni beginnt die Anmeldung

Bei der Anmeldung für diese Ferienaktion der Stadt Dillingen, die vom Verein Image Plus gefördert wird, kann angegeben werden, ob die Kinder lieber in der ersten Woche vom 27. Juli bis 31. Juli oder in der zweiten Woche vom 3. bis 7. August zu Bürgerinnen und Bürgern der Kinderspielstadt werden möchten.

Voraussetzung für die Anmeldung ist, dass der Wohnsitz des Kindes zum Zeitpunkt der Anmeldung und Veranstaltung in Dillingen ist. Grätsch: „Eine Garantie dafür, ob die Kinderspielstadt dann tatsächlich durchgeführt werden kann, gibt es wegen der Corona-Krise natürlich nicht – sollte es noch Änderungen geben, informieren wir die Eltern sofort.“

Täglich beginnt die Kinderspielstadt um 9 Uhr, gebracht werden können die Buben und Mädchen ab 8.30 Uhr. Um 16.30 Uhr endet der Tag in der Kinderspielstadt. Betreut werden die Kinder von Stadtjugendpfleger Matthias Grätsch und ehrenamtlichen Helfern. Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren.

Die Anmeldung ist von Freitag, 26. Juni, bis Freitag, 10. Juli, möglich. Auf vielfachen Wunsch der Eltern kommt wieder das Online-Anmeldeverfahren zum Einsatz. In Ausnahmefällen ist die Anmeldung im Rathaus bei Katharina Kühler (Neubau, I. OG, Zimmer 40, Telefon 09071/54-122) möglich. Die Kosten inklusive des täglichen Mittagessens und der Getränke betragen 48 Euro. (pm)

Anmelden kann man sich im Internet zu finden unter: https://www.unser-ferienprogramm.de/kinderspielstadt-dillingen/anmeldung.php

