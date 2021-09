Finningen

16.09.2021

Eine Bachmuschel-Quiztour am Finninger Brunnenbach

Plus In Finningen kommt ein Erlebnispfad zu den Bachmuscheln. Was Kinder und Erwachsene an acht Stationen lernen können

Von Dominik Bunk

Der Finninger Brunnenbach soll bald vor allem für die Jüngsten der Gemeinde und des Landkreises eine neue Attraktion darstellen. Denn dort wird im Moment an einem Rundwanderweg getüftelt, einem „Bachmuschelpfad mit Quiztour“. Auf der rund zweistündigen Strecke sollen Kinder und interessierte Eltern an mindestens acht Stationen Interessantes über Bachmuscheln und andere Tiere lernen, die sich im Brunnenbach aufhalten.

