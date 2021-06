Wer hat bei Schwennenbach einen Baum angefahren?

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für einen Unfall zwischen Oberglauheim und Schwennenbach. Dort hat eine Frau mit ihrem Wagen einen Baum angefahren.

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag der Unfall: Eine weibliche Fahrzeugführerin - so eine bislang unbekannte Zeugin - kam in einer Kurve von der Straße ab und prallte mit der rechten Seite ihres Pkw gegen einen Baum.

Obwohl der Baum durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt wurde, entfernte sie sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Fahrzeugführerin nachzukommen. Die Fahrzeugführerin, aber auch insbesondere Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden.

Unfallflucht in Lauingen

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstagabend am Wittelsbacherplatz in Lauingen einen 71-Jährigen. Der beschädigte beim Ausparken mit seinem Wagen den Außenspiegel eines anderen Autos und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der Zeuge hinterließ einen Hinweiszettel am geparkten Fahrzeug, sodass die Eigentümerin im Nachgang Anzeige erstattete. Die Polizei Dillingen ermittelt nun wegen Unfallflucht. (pol)