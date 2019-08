06.08.2019

Firma Hitzler Ingenieure ausgezeichnet

„Bayerns Best 50“ für einen Lauinger Unternehmer

Die Firma Hitzler Ingenieure, Projektsteuerer für zahlreiche Baumaßnahmen im Landkreis Dillingen, wurde vom Bayerischen Wirtschaftsministerium mit der Auszeichnung „Bayerns Best 50“ geehrt. Damit zählt das inhabergeführte Unternehmen aus München, das vom Lauinger Bauingenieur Christoph Hitzler 1997 gegründet wurde, laut Pressemitteilung zu den 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern. Aus den Händen von Minister Hubert Aiwanger haben Firmeninhaber Christoph Hitzler und Wolfgang Gürtner, Mitglied der Hitzler-Ingenieure-Geschäftsleitung, die Auszeichnung „Bayerns Best 50“ im Schloss Schleißheim in Oberschleißheim entgegengenommen. „Wir freuen uns über die Anerkennung unserer unternehmerischen Leistung, die durch diese Ehrung gewürdigt wurde“, sagt Geschäftsinhaber und Diplom-Ingenieur (FH) Christoph Hitzler, der zahlreiche Mitarbeiter aus dem Kreis Dillingen in seinem Münchner Unternehmen beschäftigt. Projekte, die Hitzler Ingenieure in der Dillinger Region betreuen oder betreut haben, sind unter anderem der Neubau der Dillinger Mittelschule, die Berufsschule Höchstädt und die Betreuung des VgV-Verfahrens Realschule Lauingen.

In den vergangenen Jahren wuchsen, wie es in der Mitteilung heißt, nicht nur die Auftragslage und Mitarbeiterzahl, sondern auch die Anzahl der Niederlassungen in Deutschland und Österreich. Das Gütesiegel Bayerns Best 50 sei der beste Beweis für den Erfolg der Expansionsstrategie. Mit dem Preis „Bayerns Best 50“ werden inhabergeführte Unternehmen ausgezeichnet, deren Mitarbeiterzahl und Umsatz in den vergangenen fünf Jahren überdurchschnittlich und organisch gewachsen sind. Aiwanger sagte: „Mittelständische Unternehmer, die neue Chancen für Wachstum und Beschäftigung aufspüren und diese konsequent nutzen, sind das Rückgrat unserer Wirtschaft.“ Ermittelt wurden die Preisträger 2019, zu denen auch GTG in Gundelfingen zählt, von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. (pm)

