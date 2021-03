14:44 Uhr

Fit for Job: So werden aus Ideen Startups und Firmen wie Flixbus

Ein Mitbegründer des Unternehmens Flixbus, Daniel Krauss, nimmt an einer Diskussion im Internet teil. Diese findet im Rahmen der „Fit for Job“ statt und soll Jugendlichen helfen, an ihre Ideen zu glauben.

Gründer teilen bei Youtube live ihre Erfahrungen. So können Jugendliche aus dem Landkreis Dillingen dabei sein.

Die „Fit for Job“ findet in diesem Jahr digital statt. Statt an Ständen in der Höchstädter Nordschwabenhalle können sich Jugendliche online bei verschiedenen Firmen umsehen. Sie haben aufwendige Videos gedreht und ins Netz gestellt (fitforjob-dillingen.de).

Zusätzlich dazu können junge Menschen aus dem Landkreis von Firmengründerinnen und -gründern erfahren, wie aus einer Idee ein erfolgreiches Unternehmen wird. Dazu veranstaltet die Non-Profit-Initiative Startup Teens zusammen mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises eine YouTube-Live-Session. In einer Diskussionsrunde erzählen etwa der Co-Founder von Flixbus, Daniel Krauss, der Fernbusreisen revolutionierte, oder Benedikt Steinle, der traditionelles Metzgerhandwerk mit Systemgastronomie mit „Metzgorant Benedikt’s“ in Dillingen verbindet, über ihre Anfänge als Gründer.

Moderator ist Johannes Goos

Sie sprechen über Stolpersteine und Erfolge und geben Einblicke in die Arbeitswelt von morgen. Dazu gibt es jede Menge Beispiele und vor allem viel Zeit für die Fragen der Jugendlichen. Auch der Gründer der Firma Alamos, Simon Scherer aus Blindheim, sowie die Gründerin Valerie Glönkler (Brandaries) zeigen, wie aus Ideen Startups werden. Am Donnerstag, 18. März, von 19 bis 20 Uhr begrüßt Moderator Johannes Goos die vier Gäste.

Christian Weber, Wirtschaftsförderer des Landkreises erklärt dazu: „Wir brauchen in unserer Region auch in Zukunft Problemlöser und Menschen, die innovative Ideen entwickeln und umsetzen können. Deshalb möchten wir junge Menschen früh für digitale und unternehmerische Bildung begeistern.“ Im Landkreis Dillingen sieht Weber viel Potenzial, das der Wirtschaftsförderer mit einem großen Netzwerk und individueller Beratung unterstützen möchte. Bettina Engert, Geschäftsführerin von Startup Teens, liegt insbesondere die Förderung junger Mädchen und Frauen am Herzen. „Sie brauchen Vertrauen in ihre Fähigkeiten und spannende Vorbilder, mit denen sie sich identifizieren können.“ Beides fördert die Initiative bei jungen Menschen bundesweit und regional mit Partnern, wie der Wirtschaftsförderung des Landkreises Dillingen.“

63.000 Abonnenten lernen

Auf dem YouTube-Kanal der Initiative finden Jugendliche laut Pressemitteilung in zielgruppengerechten Online-Tutorials nicht nur das Handwerkszeug zum Gründen, sondern es werden auch ihre Kompetenzen im Coden gestärkt. Im aktuell laufenden Workshop können die über 63.000 Abonnenten lernen, wie man eine KI mithilfe der Programmiersprache Python programmiert.

Bei dem YouTube-Live-Streaming-Format von Startup Teens geben Gründer, Unternehmerinnen und Unternehmer oder Angestellte regelmäßig Einblicke in ihren Arbeitsalltag und Inspiration für die berufliche Orientierung von Jugendlichen. (pm)

Das ist der richtige Link

Die Veranstaltung ist kostenlos und jeder Interessent ist eingeladen. Hier geht es zum Live-Stream: https://www.youtube.com/watch?v=LN3A-Ze_bEw. Weitere Informationen unter startupteens.de und fitforjob-dillingen.de/

