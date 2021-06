Flamenco-Kurs und -Camp

Für Anfänger und Mittelstufe

Die Berliner Flamencolehrerin Ari la Chispa verfügt über langjährige Bühnenerfahrung und tanzte schon in Carmen an der Stuttgarter Oper unter der Regie von Carlos Saura. Nun kommt sie nach Birkenried. Als Solotänzerin und Lehrerin vereint sie Können und die nötige Didaktik für den Unterricht. Ihr Unterrichtsstil ist laut Pressemitteilung passioniert, kompetent und voller Humor. In einem Wochenend-Workshop können Anfänger testen, ob eine Woche Flamenco-Camp vom 2. bis 7. August eine gute Urlaubsidee ist. Der Birkenrieder Tanzsaal mit Schwingboden hat die nötige Größe, dass im Unterricht der Mindestabstand leicht einzuhalten ist. Flamenco ist kein Kontakt-, sondern Solotanz. Der Anfängerkurs findet am kommenden Wochenende, Samstag/Sonntag, 3./4. Juli, jeweils um 15 Uhr statt, die Mittelstufe jeweils um 17.15 Uhr. Anmeldung und Info: flamenco@birkenried.de. (pm)